Caminhão com mais de uma tonelada de maconha é apreendido na Rodovia Euclides da Cunha em Cosmorama

Operação conjunta da Polícia Rodoviária e PF resultou na prisão do motorista e passageiro do caminhão com placas de São Paulo/SP. 1.020kg da droga estava escondida na carroceria do veículo.

Uma operação conjunta das polícias Federal e Rodoviária resultou na apreensão de um caminhão carregado com uma tonelada de maconha, na manhã desta terça-feira (23), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Cosmorama/SP.

De acordo com informações, apreensão ocorreu durante uma operação com o foco no combate ao contrabando e tráfico de drogas, deflagrada na fronteira entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo apurado, ao perceber que seria abordado em uma blitz, o motorista do caminhão tentou fugir, mas acabou contido e abordado. Em seguida, ao verificarem a carroceria do veículo, embaixo de algumas madeiras soltas, os policiais encontraram 57 fardos que totalizaram cerca de 1.020 kg do entorpecente.

No veículo, também estava um passageiro que acabou preso; eles foram apresentados na Delegacia da Polícia Federal, onde após ouvidos permaneceram à disposição da Justiça.