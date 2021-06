Caminhão com cestas básicas tomba em rodovia e cai em cima de carro; três pessoas morreram 

De acordo com a Polícia Civil, o caminhão invadiu a faixa contrária após tentar desviar de parte de um pneu que se soltou de um veículo em Auriflama/SP; um homem e duas mulheres estavam no carro e não resistiram aos ferimentos.

Três pessoas morreram após o carro em que estavam ser atingido por um caminhão carregado com cestas básicas na Rodovia Eliéser Montenegro Magalhães, em Auriflama/SP, nesta terça-feira (22).

De acordo com a Polícia Civil de General Salgado/SP, o motorista do caminhão invadiu a faixa contrária após tentar desviar de parte de um pneu que se soltou de um veículo na pista. Em seguida, o caminhão tombou em cima do carro em que estavam um homem e duas mulheres.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro às vítimas. O motorista e uma das passageiras morreram no local do acidente. A outra passageira, que era uma idosa, foi retirada das ferragens e encaminhada à Santa Casa de Auriflama, mas também não resistiu.

Ainda segundo a Polícia Civil, o tráfego precisou ser parcialmente interditado. Uma equipe da Perícia Técnica foi chamada para realizar exames e investigar as causas do acidente.

*Com informações do g1