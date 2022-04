Caminhão com 81 cabeças de gado tomba e 25 animais morrem em Ilha Solteira

Um caminhão bitrem carregado com 81 cabeças de gado tombou na tarde de sexta-feira (15.abr), na Rodovia Feliciano Sales Cunha, em Ilha Solteira/SP. Devido ao impacto, desses animais, 25 morreram no local. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves. Para resgatar os animais, o Corpo de Bombeiros da cidade precisou fazer corte em aço.

De acordo com a corporação, o acidente aconteceu por volta das 13h20. O motorista alegou que trafegava pela rodovia e, quando passou por um desnível, perdeu o controle do caminhão e a carga tombou. Os bombeiros foram acionados, cortaram a grade de aço do caminhão para retirar os animais da carga, mas 25 morreram no local. As 56 cabeças de gado que foram resgatadas, foram levadas a uma propriedade rural nas proximidades.

A ação dos bombeiros foi finalizada só às 20h15. Para fazer essa remoção dos animais, a pista precisou ser interditada.