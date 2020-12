Caminhão carregado de frutas tomba na zona rural em Jales

Um caminhão Mercedes-Benz modelo L 1313, carregado com frutas, tombou na tarde desta segunda-feira, 7 de dezembro, na Estrada do Matão, zona rural de Jales.

Segundo as informações obtidas, o motorista do caminhão que seguia viagem para Cuiabá/MT, precisou desviar do mata-burro – estrados que funcionam como pontes, normalmente de madeira, concreto ou aço – que está quebrado naquela estrada.

O local inclusive foi sinalizado por moradores justamente para evitar acidentes. Neste espaço existe um desvio para que os veículos não passem em cima do mata-burro quebrado. Devido a lama formada pela forte chuva desta segunda-feira, o caminhão tombou ao fazer o desvio.

Populares informaram ao que foram feitas solicitações junto a Prefeitura de Jales para resolver o antigo problema do mata-burro naquela região. Segundo os moradores, o mata-burro está interditado e devido a transição da administração o problema se estende por mais de 60 dias para ser resolvido. Apesar do susto, dos danos materiais e do transtorno para remover o caminhão, ninguém ficou ferido no acidente. (meufoconews)