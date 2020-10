Caminhão carregado com cimento afunda em asfalto em bairro de Jales

Um caminhão carregado com concreto afundou na manhã desta quarta-feira (21) no asfalto em uma rua no Distrito Industrial 3, em Jales/SP. Funcionários da empresa e bombeiros tiveram trabalho para retirar o veículo do local.

Segundo a Defesa Civil, o asfalto cedeu por causa de uma infiltração provocada pela chuva da última terça-feira (20). As rodas afundaram na rua e, para retirar o caminhão, foi preciso tirar o cimento de dentro dele para diminuir o peso. A rua chegou a ser interditada por causa do buraco.

De acordo com a Defesa Civil de Jales, choveu em uma hora cerca de 50 milímetros nesta terça-feira. A enxurrada destruiu o asfalto, provocou crateras nas ruas. Na Avenida Flamboyant, no bairro Parque das Flores, se formou uma cratera por causa da chuva.

Outro ponto que alagou foi a Rua 19 perto Avenida João Amadeu. Carros ficaram ilhados com o alagamento.

“Os maiores problemas ocorrem nas obras de implantação do sistema de drenagem que o município está realizando. São em cinco localidades e as obras de grande porte. As obras não estão concluídas e infelizmente as chuvas vieram em volume grande e o sistema se rompeu”, afirma o secretário de Obras Manoel Andreo de Haro.