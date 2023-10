Caminhão carregado com carne tomba na Rodovia Washington Luís em Mirassol 

Motorista perdeu o controle do veículo, mas não ficou ferido.

Um caminhão carregado com carne tombou na Rodovia Washington Luís (SP-310), entre Mirassol/SP e São José do Rio Preto/SP, na manhã desta quinta-feira (5.out). O acidente aconteceu próximo ao posto Cocenza.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o caminhão estava a caminho de Rio Preto quando, por razões ainda desconhecidas, o condutor pode ter perdido o domínio do veículo, resultando no tombamento no acostamento da estrada.

Equipes da companhia responsável pelo transporte foram chamadas ao local para recuperar a carga. O tráfego não precisou ser interrompido. Ninguém ficou ferido.