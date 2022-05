Caminhão carregado com caixas de ovos capota na BR-153 em Bady Bassitt 

Motorista teve ferimentos leves e foi socorrido por uma das equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia.

Um caminhão carregado com caixas de ovos capotou na Rodovia Transbrasiliana, BR-153, na manhã desta quinta-feira (12.mai), no trecho que fica entre Bady Bassitt/SP e José Bonifácio/SP.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão foi socorrido com ferimentos leves pela equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia.

A PRF não divulgou o que motivou o tombamento, a idade do motorista e nem para qual hospital ele foi encaminhado.

*Com informações/Diário da Região/Guilherme Ramos