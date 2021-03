Caminhão cai em rio e deixa dois mortos

Acidente aconteceu na Rodovia SP-304 entre Mendonça/SP e Sales/SP. Vítimas ficaram presas às ferragens e não resistiram aos ferimentos.

Duas pessoas morreram após um caminhão cair da ponte sobre o Rio Barra Mansa, na Rodovia SP-304, no limite entre Sales/SP e Mendonça/SP, na tarde deste sábado (13).

Segundo informações da Polícia Rodoviária e do Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam no veículo e ficaram presas às ferragens. Elas morreram no local. Bombeiros de São José do Rio Preto/SP e José Bonifácio/SP foram acionados para atender a ocorrência.

Ainda de acordo com a polícia, o motorista teria perdido o controle da direção e batido na ponte.