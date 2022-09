Caminhada: Pé na Estrada visita a Cachoeira do Golfo neste domingo 

Benefícios do esporte à saúde são diversos. Saída ocorre às 7h30, no Posto do Vilar.

Ações envolvendo atividades ao ar livre são a ferramenta perfeita para estimular a prática de exercícios físicos. Mas e você, já pensou em aproveitar as oportunidades de otimizar sua saúde com os benefícios de uma caminhada?

Neste domingo (25.set), o grupo Pé na Estrada, de Votuporanga/SP, realiza uma caminhada que vai acabar na Cachoeira do Golfo, em Meridiano/SP.

De acordo com o grupo, saída ocorre pontualmente às 7h30, no Posto do Vilar, na Avenida Brasil. De lá, seguirão de carro até o posto de combustíveis na entrada Valentim Gentil/SP; e em seguida, até um bar que fica próximo a Cachoeira do Golfo.

Os carros ficam para trás nesse momento do cronograma do passeio, e os participantes devem seguir a pé até a cachoeira, desfrutando das belezas naturais. O grupo deve permanecer no local por um tempo e retornam para o bar, onde servem refeições e petiscos para repor as energias, à critério de cada participante.