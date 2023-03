Caminhada: Pé na Estrada realiza percurso em Cosmorama no domingo 

Benefícios do esporte à saúde são diversos. Saída ocorre às 7h30, no Posto Alvorada – Avenida João Gonçalves Leite, no Jardim Alvorada.

Ações envolvendo atividades ao ar livre são a ferramenta perfeita para estimular a prática de exercícios físicos. Mas e você, já pensou em aproveitar as oportunidades de otimizar sua saúde com os benefícios de uma caminhada?

Neste domingo (26.mar), o grupo Pé na Estrada, de Votuporanga/SP, realiza uma caminhada sediada na ‘venda do Carrilho’, em Cosmorama/SP. O grupo completa 15 anos de atividade na próxima quinta-feira, dia 30 de março.

No cronograma do evento, os participantes sairão pontualmente às 7h30 do Posto Alvorada – Avenida João Gonçalves Leite, no Jardim Alvorada, de onde seguirão de carro até bairro do Carrilho, em Cosmorama, onde deixarão os veículos e iniciarão a caminhada.

Para animar o percurso com poucas subidas, um bingo será realizado ao custo de R$ 5. Ao final, o grupo retornará a ‘venda do Carrilho’ para saborear uma galinhada com custo de R$ 25 – por pessoa.

Para mais informações ligue no (17) 99621-6764 – Vande.