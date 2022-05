Caminhada: grupo de Votuporanga realiza percurso neste domingo 

Benefícios do esporte à saúde são diversos; saída ocorre às 7h30, no Posto Modelinho, próximo ao trevo para Parisi/SP.

Ações envolvendo atividades ao ar livre são a ferramenta perfeita para estimular a prática de exercícios físicos. Mas e você, já pensou em aproveitar as oportunidades de otimizar sua saúde com os benefícios de uma caminhada?

Neste domingo (29.mai), o grupo Pé na Estrada, de Votuporanga/SP, realiza uma caminhada com saída, pontualmente, às 7h30, do Posto Modelinho, na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, próximo ao trevo para Parisi/SP.

De lá, o grupo seguirá de carro até o pesqueiro de Parisi, na entrada da cidade, onde deixará os veículos e iniciará o percurso a pé. O final do percurso será no próprio pesqueiro.

Para quem preferir, o almoço no estabelecimento é uma opção que conta com espaço amplo para quem quiser levar a própria refeição para recarregar as energias.

Ao final do convite, o grupo salienta que tomará todos tomar os cuidados que a atual situação exige.