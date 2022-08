Camila Armindo de Influencer à Empresária

Na entrevista a empresária e influenciadora digital Camila conta um pouco sobre como foi sua jornada até se estabelecer nas redes.

Por Ally Alexandrino

Quem é Camila Armindo?

Camila Armindo, 33 anos, formada em Publicidade e Propaganda e há 10 anos criou um blog onde falava de moda e assuntos femininos em geral.

Trabalhou com produção de moda, em agências de publicidade, teve sua própria agência e também trabalhou na empresa da família que é uma gráfica e reuniu toda essa bagagem para capacitar mulheres empreendedoras que querem construir e alavancar sua carreira no digital.

Quem te inspira/inspirou a começar?

“Bom, na verdade eu sempre gostei muito de ler e escrever, minha família sempre me apoiou muito e quando eu me formei, não tinha, não era ainda essa era digital, era mais revista. Eu adorava ler revistas e quando vieram os blogs, eu comecei acompanhar, devorava todos, adorava! E então criei o meu, totalmente despretensiosa, sem objetivo profissional e as coisas foram acontecendo com muita naturalidade”.

O que você diria pra alguém que quer começar no digital, mas tem medo ou vergonha?

“A minha dica é: Estude! Estude muito. Você vai precisar encontrar um nicho que você se identifique pra se aprofundar e ter algo pra agregar de verdade na vida de quem está do outro lado da tela”.

Em algum momento pensou em desistir da carreira no digital?

“Ah sim, várias vezes! Principalmente no começo eu me abalava com qualquer crítica que eu recebesse e é um meio ali onde você precisa se fortalecer, mas graças à Deus nunca desisti de fato!”

Quando você percebeu que a internet poderia se tornar uma profissão e não apenas um hobbie?

“Na verdade foi muito natural! As pessoas começaram a gostar dos meus conteúdos e aí apareceu a primeira proposta de parceria, uma loja de roupas, somos amigas até hoje e depois da primeira uma gostou e foi falando pra outra e as coisas foram acontecendo”.

Hoje dá pra viver só como influenciadora?

“Com certeza! Mas é um mercado como qualquer outro onde a pessoa tem que estudar, se dedicar, tem que fazer acontecer! Não é banalizado como está hoje, as pessoas acham que é só ficar postando o dia todo sobre a vida pessoal que vai atrair seguidores e parceiros”.

O que gostaria de dizer pras mais de 40 mil pessoas que te seguem nas redes sociais?

“Nossa, difícil, tenho muita gratidão. Tem seguidoras que me acompanham desde o comecinho, que viram várias fases da minha vida e algumas que se tornaram até amigas. Tenho muito carinho.. muito mesmo! Espero que meu trabalho continue impactando a vida das pessoas de forma positiva, tenho muita gratidão por cada seguidor, cada pessoa que olha meu trabalho e gosta, se identifica ou se inspira”, finaliza.