CAMERATA VILLA-LOBOS – Músicos atuam mesmo na pandemia

Para a próxima semana está previsto o lançamento de um vídeo em conjunto com o Coral Castel Penedo – Itália.

A Camerata Villa-Lobos de Votuporanga nasceu em 2019, a partir de uma convergência de ideias e necessidades musicais entre pessoas que congregam o gosto pela música, reunindo-se semanalmente para a prática de um repertório bem elaborado, eclético, que transita do erudito ao popular e que prima pelo bom gosto e qualidade.

Mesmo com a limitação da pandemia o grupo se reúne desde meados do mês de março, de maneira virtual, cada um gravando de sua casa, e produzindo um vídeo novo a cada semana. Em sua 16ª edição, a Camerata Villa-Lobos presta sua homenagem ao grande compositor italiano Ennio Morricone, que nos deixou na última semana aos 91 anos de idade, com um legado de quase 500 trilhas para o cinema, executando o clássico “Cinema Paradiso”.

Já para a próxima semana, está previsto o lançamento de um vídeo em conjunto com o Coral Castel Penedo – Itália, reunindo um total de quase cinquenta músicos e cantores, tudo registrado de maneira virtual e seguindo as recomendações da OMS.

A iniciativa é da ACAV – Associação Cultural e Artística de Votuporanga – e, para quem quiser saber mais sobre o projeto e também assistir aos vídeos anteriores, é só acessar as redes sociais do grupo: @villalobosacav no Facebook e Instagram, e Camerata Villa-Lobos Votuporanga no Youtube.