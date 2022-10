Câmeras de segurança flagram furto de R$ 66,8 mil em supermercado de Rio Preto 

Suspeitos ficaram no local por cerca de três horas e usaram um maçarico para abrir o cofre; Polícia Civil investiga o caso.

A Polícia Civil vai investigar o furto de R$ 66,8 mil em dinheiro de um supermercado, no bairro no Jardim Antunes, região norte de São José do Rio Preto/SP, por volta da meia noite da última segunda-feira (3.out).

Imagens do circuito de segurança do estabelecimento mostram o momento em que um dos criminosos se arrasta pelo chão, por debaixo dos caixas de atendimento, até chegar ao cofre.

Segundo informações do boletim de ocorrência, dois suspeitos invadiram o local pelo telhado e danificaram a lateral do cofre especial com um maçarico. Eles levaram o dinheiro e deixaram R$ 700 em notas danificadas e R$ 1,1 mil em cédulas intactas. O circuito não flagrou por onde os criminosos fugiram. No local eles deixaram um pé-de-cabra e o maçarico. Nenhum suspeito foi encontrado.