Câmera de segurança flagra onça-parda ‘furtando’ galinha em Álvares Florence 

Felino entra na propriedade rural, observa a movimentação, invade o galinheiro e sai com uma ave na boca. Dona do sítio instalou câmera após dez animais sumirem. Confira vídeo.

Uma onça-parda foi flagrada “furtando” uma galinha em um sítio de Álvares Florence/SP. A cena foi registrada na madrugada de terça-feira (27.jun) por uma câmera de segurança.

Nas imagens é possível ver que o felino entra na propriedade rural, observa a movimentação, invade o galinheiro e sai com uma ave na boca.

Segundo a proprietária do sítio, Diná Maria Sant’anna Commar, a câmera de segurança foi instalada com um único propósito: ajudar na identificação do “ladrão” que havia “furtado” mais de dez animais nos últimos dias.

Porém, para a surpresa da mulher, o equipamento serviu para flagrar a onça invadindo o galinheiro. “Apesar da perda financeira, o ganho foi da natureza. Todo mundo ficou muito feliz. Eu e meu marido ficamos vendo as imagens e rindo. Ela é astuciosa, rápida e bonita”, disse.

Não é a primeira vez que moradores de Álvares Florence relatam a aparição de uma onça-parda na região, mas ainda não há confirmação de que seja o mesmo animal que foi flagrado na propriedade rural de Diná.

*Com informações do g1