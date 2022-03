Câmera de segurança flagra furto de bolsa de fiel que rezava em igreja na região

No vídeo, o ladrão aparece entrando devagar na igreja e indo em direção à fiel, que tinha deixado a bolsa no banco enquanto rezava, ajoelhada e de cabeça baixa. Logo depois, ele pega a bolsa e deixa o local tranquilamente.

A jovem imediatamente procurou a secretaria da paróquia e, só quando chegou ao trabalho, entrou em contato com a polícia.

Assim que a Polícia Militar teve conhecimento do vídeo, iniciou patrulhamento próximo ao local e encontrou um suspeito, que tinha características parecidas com o rapaz do vídeo. Na abordagem, as equipes da corporação encontraram com ele os pertences da vítima.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à cadeia de Pereira Barreto/SP após não pagar a fiança arbitrada pelo delegado.

A jovem contou ainda que conseguiu de volta alguns de seus pertences. “Celular, documentos, meu óculos de sol e três cartões, mas a bolsa e alguns outros papéis eu não consegui recuperar.”

Apesar do susto que foi para ela e para a família, eles estão agradecidos por agora estar tudo bem. “O importante é que a minha filha está bem e não machucaram ela, mas o susto foi muito grande”, disse a mãe da jovem.

*Informações/g1