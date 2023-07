Câmara retorna do recesso sem projetos na pauta 

Em sessão sem polêmicas, os vereadores focaram nas indicações, ao todo, 20 foram discutidas. A Câmara Municipal de Votuporanga/SP retomou nesta segunda-feira (17.jul) às sessões ordinárias, após o tradicional período de recesso de meio do ano. Em ritmo de retomada e sem polêmicas, a pauta de votação estava vazia, no entanto, os vereadores focaram nas indicações, 20 no total.

As demandas apresentadas pelos parlamentares variaram, como por exemplo: obras de manutenção e conservação da cidade, ‘descongelamento’ do tempo de serviço dos servidores municipais durante a pandemia, implantação de uma Casa de Passagem para acolhimento de pessoas em situação de rua e outros.

No tocante a validação do tempo de serviço do funcionalismo municipal, conforme noticiado pelo Diário, em proposta apresentada pelo vereador Jura (PSB), a demanda foi citada na tribuna. E sobre o tema, o vereador e vice-líder do governo na Casa, Thiago Gualberto (PSD), falou à reportagem: “A expectativa é de que o governo possa olhar com carinho esse assunto. Existem pessoas que estão não só precisando, mas dependem de que isso seja feito, mas não pode ser feito de maneira fortuita. Tem que ser feito de forma pensada, analisando todo o orçamento, e eu tenho certeza de que o governo irá pensar”, pontuou.