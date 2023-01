Câmara retoma sessões ordinárias na próxima segunda-feira 

Vereadores se reúnem a partir das 17h, no Plenário Dr. Octávio Viscardi, para uma audiência pública que antecederá à sessão.

Na próxima segunda-feira (23.jan), a partir das 18h, o Plenário Dr. Octávio Viscardi, na Câmara Municipal de Votuporanga/SP, recebe a 1ª Sessão Ordinária do 3º Ano Legislativo da 18ª Legislatura.

Contudo, não é o primeiro encontro dos vereadores em 2023, já que na manhã da quinta-feira (12.jan), os parlamentares se reuniram durante a primeira Sessão Extraordinária do 3º Ano Legislativo da 18ª Legislatura.

Na oportunidade, sob a presidência do vereador Daniel David (MDB), à Câmara aprovou sete projetos que somam pouco mais de R$ 32 milhões em recursos para execução de obras na educação, pavimentação asfáltica, saúde, entre outros.

Após a votação e aprovação dos projetos, Daniel David, comentou sobre a ação proativa dos vereadores que deixaram de lado o período de recesso parlamentar, entenderam a importância da votação dos projetos para o andamento do serviço público e compareceram para cumprir o seus papeis democráticos na análise dos textos: “Votuporanga não pode parar. Foram votados e aprovados por unanimidade projetos orçamentários importantes, como recursos para as entidades assistenciais, para a nossa Santa Casa que inclusive enfrenta a defasagem da sua tabela SUS. Isso, claro, sem contar os projetos para realização de obras como na Educação, por exemplo, até para que a Prefeitura aproveite esse momento de férias para melhorar as acomodações para os alunos e nossas crianças da rede municipal. Uma semana que adiantamos que faz diferença dentro do trâmite e por isso a importância desta sessão extraordinária”, destacou o presidente da Câmara.

Audiência Pública

Antes da 1ª sessão ordinária, na próxima segunda-feira, os parlamentares participam de uma audiência pública, já no Plenário Dr. Octávio Viscardi, em discussão um projeto de lei, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a alteração das leis Nº 6.798, de 14 de dezembro de 2021 e Nº 6.799, de 14 dezembro de 2021, e abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 880.000,00.