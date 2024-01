Câmara retoma sessões ordinárias e prefeito faz balanço 

Na tribuna da Casa de Leis e conforme determina a Lei Orgânica do Município, Jorge Seba (PSD) realizou um balanço das principais obras realizadas em 2023 e as projetadas para 2024.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP retomou nesta segunda-feira (22.jan) as sessões ordinárias para 2024 e como determina a Lei Orgânica do Município, no primeiro trabalho oficial após o recesso parlamentar, o prefeito Jorge Seba (PSD) esteve na Casa, onde apresentou um balanço das principais obras realizadas em 2023, além de projetar as iniciativas que devem ser implementadas no decorrer do novo ano.

Anfitrionado pelo presidente da Câmara, vereador Daniel David (MDB), o chefe do Poder Executivo que estava acompanhado pela primeira-dama Rose Seba, pelo vice-prefeito Cabo Valter (MDB), discursou para uma plateia que acompanhou atenta, inclusive, boa parte do secretariado marcou presença nas galerias do legislativo.

Iniciando pelo balanço de 2023, Jorge Seba, destacou diversas obras, como por exemplo, a entrega da iluminação da Arena Plínio Marin recentemente e salientou: “São investimentos para gerar ainda mais qualidade de vida para a população, oportunidade de emprego, impulsionar a economia e garantir o desenvolvimento da cidade, além de cumprir o Plano de Governo estabelecido para o mandato de 2021 a 2024.”

Já em relação às metas estabelecidas para 2024, o prefeito pontuou as que estão em andamento e conclusão, como por exemplo: cobertura do Centro de Eventos “Hélder Henrique Galera”, interligação do Poço Profundo Oeste com a ETA (Estação de Tratamento de Água), Unidade de Saúde do bairro Pacaembu, Centro de Convivência do bairro Boa Vista, saneamento e esgoto da Vila Carvalho, que agora conta com Estação de Tratamento e chegará em todas as casas do bairro, e o Novo Paço Municipal.

“Vale a pena destacar que, pela primeira vez na história de Votuporanga, há três escolas sendo construídas simultaneamente e que também estão previstas para serem concluídas ainda em 2024, sendo os CEMEls dos bairros Cidade Jardim e Carobeiras, além da Escola Estadual no bairro Colinas. As obras do desfavelamento seguem no município. A CDHU trabalha neste momento para contratação da empresa que construirá as 185 casas, para dar mais dignidade para todas essas famílias”, salientou Jorge Seba.

O chefe do Executivo detalhou ainda que outras obras serão lançadas nos próximos meses, como por exemplo: a obra de interligação da Av. Anastácio Lasso, no São Cosme, com a Av. Sebastião Vaz de Oliveira, completando o anel viário já iniciado na Av. Prefeito Mário Pozzobon, atrás da rodoviária.

Após a explanação, a sessão foi suspensa por 5 minutos, sendo retomada posteriormente para os trabalhos dos vereadores.