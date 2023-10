Câmara realiza audiência para discutir violência em escola da rede estadual 

Encontro ocorre no Plenário Dr. Octávio Viscardi, nesta terça-feira, a partir das 18h30. Na última semana, um vídeo que circula nas redes sociais mostra um aluno autista sendo jogado por ‘colegas’ em tambor de lixo.

Nas últimas semanas, Votuporanga/SP se tornou o epicentro de escândalos envolvendo episódios de violência em escolas, municipal e estadual. Inicialmente, a denúncia de um aluno de 13 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), vítima de abuso sexual por ‘colegas’ no banheiro da Escola Estadual Dr. José Manoel Lobo. Fato foi registrado em vídeo pelo grupo. A Secretaria Estadual de Educação informou que suspendeu os alunos suspeitos de cometer o crime e afastou a direção da escola. Caso é investigado pela polícia.

Em seguida, uma cuidadora do Cemei Profª Vandira Figueira da Costa Zacarias, no bairro Pacaembu, foi afastada pela Prefeitura por suspeita de ter provocado a queda de um aluno de 2 anos. Criança sofreu ferimentos. Caso é investigado pela polícia.

Na última sexta-feira (6) mais um caso de violência veio à tona, a vítima é um aluno diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e o local é novamente a Escola Estadual Dr. José Manoel Lobo. Nas imagens que foram compartilhadas em grupos de WhatsApp, um garoto sofre bullying, e em seguida, é segurado por colegas, balançado e jogado dentro de uma lixeira, no pátio da unidade. É possível ouvir o estudante chorando. Os envolvidos dão risada.

As imagens gravadas pelos alunos foram entregues para a Polícia Civil.

O vereador Chandelly Protetor (Podemos) afirmou que tem sido procurado pelas mães das vítimas e que vai presidir uma audiência pública na Câmara Municipal de Votuporanga para debater com a população, ações que possam melhorar a segurança dos alunos que necessitam de inclusão nas unidades.

O encontro ocorre nesta terça-feira (10), a partir das 18h30, no Plenário Dr. Octávio Viscardi.