Câmara pauta três projetos para votação na próxima segunda-feira 

Na 5ª sessão ordinária os vereadores analisarão a liberação de crédito adicional especial, denominação de avenida e a divulgação de uma lista de medicações em falta na rede municipal de saúde.

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, vereador Daniel David (MDB), por meio da Secretaria Administrativa da Poder Legislativo, tornou pública nesta quarta-feira (14.fev), a pauta de votações com a Ordem do Dia para a 5ª sessão ordinária de 2024, na próxima segunda-feira (19), com três textos, à princípio.

Entre os projetos apreciados pelos parlamentares está um de autoria do vereador Professor Djalma (Podemos) que dispõe sobre a divulgação da relação de medicamentos colocados à disposição e dos que estão em falta, bem como a previsão de disponibilidade na Rede Municipal de Saúde.

Em outra matéria, de autoria do vereador Osmair Ferrari (PSDB), o projeto trata sobre denominação de Avenida Antonio Marin.

E por fim, de uma iniciativa de autoria do Poder Executivo, a proposta de abertura de crédito adicional no valor de R$ 1 mil destinado à “Atividade 2.121 — Fortalecimento do Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência referente a premiações culturais e artísticas a serem desenvolvidas através do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher”.

A sessão começa às 18h, no Plenário Dr. Octavio Viscardi, podendo ser acompanhada das galerias do Casa de Leis ou pela TV Unifev, além do facebook e youtube da Câmara Municipal.