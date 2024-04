Câmara pauta dois projetos para votação na próxima segunda-feira 

A 12ª sessão ordinária ocorre no Plenário Dr. Octavio Viscardi, a partir das 18h.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP, por meio do presidente Daniel David (MDB), divulgou a pauta dos projetos de lei que devem ser votados pelos vereadores na 12ª sessão ordinária de 2024, que será realizada na próxima segunda-feira (8.abr), no Palácio 8 de Agosto.

Na Ordem do Dia estão pautados para votação, até o momento, dois projetos de lei de denominação de rua. De autoria do vereador Chandelly Protetor (Podemos) uma iniciativa que visa denominar a Rua Eugênio da Silva (músico Tesourinha). Já a proposta Jezebel Silva (Podemos) visa denominar a Rua Laert José Modé Pereira.

A sessão começa às 18h, no Plenário Dr. Octavio Viscardi, podendo ser acompanhada das galerias do Casa de Leis ou pela TV Unifev, além do facebook e youtube da Câmara Municipal.