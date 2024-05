Câmara pauta 5 projetos para votação na segunda-feira 

A 16ª sessão ordinária ocorre no Plenário Dr. Octavio Viscardi, a partir das 18h. Entre as matérias pautadas estão denominações de ruas e alterações no Código Tributário do Município.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP divulgou a pauta contendo os projetos de lei que foram incluídos na Ordem do Dia da 16ª sessão ordinária desta segunda-feira (6.mai). Conforme a secretaria-administrativa da Câmara, serão discutidos e votados cinco projetos de lei de autoria do Legislativo e Executivo municipal.

Entre as matérias pautadas para apreciação dos parlamentares estão denominações de ruas, de centro de lazer e alterações no Código Tributário do Município – este de autoria do vereador Mehde Meidão (PSD).

A sessão começa às 18h, no Plenário Dr. Octavio Viscardi, podendo ser acompanhada das galerias do Casa de Leis ou pela TV Unifev, além do facebook e youtube da Câmara Municipal.