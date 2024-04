Câmara participa do 1º Congresso de Comunicação Pública do Sudeste 

Evento realizado em Araras/SP contou com dois dias de palestras sobre a importância da comunicação cada vez mais acessível, transparente e eficiente em Câmaras, Prefeituras e outros órgãos públicos.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP foi representada nos dias 4 e 5 de abril no 1º Congresso de Comunicação Pública do Sudeste, realizado no plenário da Câmara Municipal de Araras/SP. O evento contou com dois dias de palestras sobre a importância da comunicação cada vez mais acessível, transparente e eficiente em Câmaras, Prefeituras e outros órgãos públicos. O processo de criação de TVs legislativas também ganhou espaço na programação.

“A Câmara Municipal de Votuporanga tem uma atenção e carinho especiais com a comunicação e com a transparência de seus atos. Nossa assessoria parlamentar participou do evento em busca de conhecimentos para que o nosso serviço ao público seja cada vez mais eficiente. Hoje, o cidadão pode ter acesso fácil a todas as informações do Poder Legislativo pelo site www.camaravotuporanga.sp.gov.br, pelo Facebook @camaramunicipalvotuporanga, pelo Instagram @camaravotuporanga, na sessão transmitida ao vivo no canal da Câmara no Youtube e pela Tv Unifev, bem como pode sempre entrar em contato pelos telefones (3421-1188 | 0800-775-1188) que será muito bem atendido”, disse o presidente da Câmara, o vereador Daniel David (MDB).

Representaram a Câmara no congresso os servidores Emerson Bortolaia, Jociano Garofolo e Sebastião Lourenço. O evento foi organizado de forma conjunta entre a Escola Legislativa “Vereador Dr. Francisco Nucci Neto”, da Câmara Municipal de Araras; a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel); a Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas (Astral); a Associação Paulista das Escolas do Legislativo e Contas (Apel); e a Escola do Legislativo Dr. Osmar de Souza, da Câmara Municipal de Itapevi/SP. As palestras tiveram transmissão ao vivo no canal 4 da Claro TV, no Youtube e Facebook da Câmara Municipal de Araras.

Entre os temas abordados estiveram: O espaço que as TVs legislativas podem ceder para as pautas de cidadania; Os 12 princípios da comunicação pública; O cidadão como protagonista das iniciativas da Comunicação Pública: possibilidade e desafios; Acessibilidade Comunicacional; Comunicação pública no ambiente digital; Ações de comunicação para aproximar cidadão da Câmara; A comunicação pública na construção da cidadania; Democratização da informação pública, entre outros.