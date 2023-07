Câmara Municipal sedia encontro sobre Defesa Civil 

Evento ocorre nesta quinta-feira e deve reunir representantes de 96 municípios do interior do Estado.

O Plenário Dr. Octávio Viscardi, na Câmara Municipal de Votuporanga/SP, vai sediar a partir das 9h, desta quarta-feira (12.jul), um encontro regional envolvendo representantes da Defesa Civil de 96 municípios do interior do Estado de São Paulo.

O evento terá a participação de prefeitos, vereadores e outras autoridades públicas; e contará com palestra sobre capacitação em segurança de barragens e plano de contingência. O treinamento será voltado às equipes de Defesa Civil dos municípios.

O presidente da Câmara, vereador Daniel David (MDB), comentou o encontro: “Será um dia muito importante para o Legislativo votuporanguense, sediar tão importante evento voltado à capacitação e estruturação da Defesa Civil de 96 municípios do interior de São Paulo.”

A logística do encontro está a cargo da Secretaria da Cidade, através da Defesa Civil de Votuporanga e do sargento do Corpo de Bombeiros Rodrigo de Biazi Xavier da Silva – coordenador da Defesa Civil de Votuporanga e Fernandópolis.