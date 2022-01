Câmara Municipal retoma sessões ordinárias na próxima segunda-feira 

Projeto de Lei Nº 3/2022 – 10/01/2022 Assunto: Dispõe sobre a alteração das leis Nº 6.798, de 14 de dezembro de 2021 e Nº 6.799, de 14 de dezembro de 2021 e abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 240.000,00. Autoria:

Projeto de Lei Nº 4/2022 – 12/01/2022 Assunto: Dispõe sobre a alteração das leis Nº 6.798, de 14 de dezembro de 2021 e Nº 6.799, de 14 de dezembro de 2021 e abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.620.000,00. Autoria: Poder Executivo

Projeto de Lei Nº 5/2022 – 14/01/2022 Assunto: Dispõe sobre autorização do Poder Executivo a celebrar convênio com a Fazenda do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Orçamento e Gestão por sua Subsecretaria de Gestão. Autoria: Poder Executivo