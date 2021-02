Câmara Municipal realiza 3ª sessão ordinária nesta segunda-feira

Na pauta de votação três projetos de lei que serão analisados, discutidos e votados pelos vereadores no plenário “Drº Octávio Viscardi”.

A Câmara Municipal de Votuporanga realiza nesta segunda-feira (8), a terceira sessão ordinária do atual ano legislativo. Na pauta de votação três projetos de lei que serão analisados, discutidos e votados pelos vereadores no plenário “Drº Octávio Viscardi“.

Mesmo com a flexibilização anunciada pelo governo do Estado quanto a quarentena da pandemia da COVID-19, a sessão ordinária será aberta somente aos vereadores, servidores do Legislativo e imprensa. Os trabalhos deverão se encerrar até às 20 horas, conforme determina o Decreto do Governo do Estado, não podendo ter público em recinto fechado.

A reunião ordinária será conduzida pelo presidente da Câmara Municipal – vereador Sérgio Adriano Pereira e contará com a presença de todos os senhores(a) vereadores.

Veja os projetos que estão na pauta de votação:

3ª SESSÃO ORDINÁRIA – DIA 08/02/2021 – PROPOSTA DE PAUTA PARA ORDEM DO DIA

Projeto de Lei Nº 1/2021 – 04/01/2021

Assunto: DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO,

QUEIMA E SOLTURA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO,

FOGUETES E OUTROS ARTEFATOS PIROTÉCNICOS DE

EFEITO SONORO RUIDOSO NO MUNICÍPIO

Autoria: CHANDELLY PROTETOR

Projeto de Lei Nº 8/2021 – 01/02/2021

Assunto: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CICLOTURISMO

NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Autoria: MEIDÃO

Projeto de Resolução Nº 2/2021 – 01/02/2021

Assunto: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 8 DE AGOSTO DE 2019

Autoria: JURANDIR B. DA SILVA