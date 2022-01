Câmara Municipal realiza 1ª sessão extraordinária de 2022 nesta quarta-feira 

Estão pautados: abertura de crédito adicional especial no valor de R$10 milhões e o aumento do valor pago aos policiais militares que desempenham a função de Atividade Delegada em Votuporanga.

Passado período de festividades alusivas ao Natal e Ano Novo, a Câmara Municipal de Votuporanga/SP, apesar do recesso legislativo, realiza nesta quarta-feira (5), a sua primeira sessão extraordinária de 2022, que será conduzida pelo presidente da Casa de Leis, vereador Serginho da Farmácia (PSDB) e contará com a presença de todos os parlamentares.

O primeiro encontro legislativo do ano está marcado para às 17h no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”; porém, às 16h30, haverá uma audiência pública para discussão dos projetos que serão colocados em pauta de votação na sessão extraordinária.

De acordo com a Câmara, estão pautados dois projetos de lei de autoria do Executivo: Projeto de Lei Nº 206/2021, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$10 milhões para investimentos em diversas áreas de Votuporanga e o Projeto de Lei Nº 01/22 que dispõe sobre o aumento do valor pago aos policiais militares que desempenham a função de Atividade Delegada no município.