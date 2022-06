Câmara Municipal presta homenagem ao servidor Thiago Delalíbera 

O servidor da Câmara recebeu o Voto de Congratulação pelo “exímio serviço prestado nesta Casa de Leis através de suas atribuições”, justificou o vereador Nilton Santiago, autor da iniciativa.

Por iniciativa do vereador Nilton Santiago (MDB), a Câmara Municipal de Votuporanga/SP homenageou na 22ª sessão ordinária desta segunda-feira (20.jun) o servidor Thiago Ruvieri Delalíbera pela implantação de tecnologias nos trabalhos legislativos.

O servidor da Casa recebeu Voto de Congratulação pelo “exímio serviço prestado nesta Casa de Leis através de suas atribuições”, justificou o parlamentar.

No ano passado, Thiago Delalíbera anunciou de que estaria desenvolvendo uma suíte de aplicativos com o objetivo de implementar o processo administrativo e legislativo eletrônico na Câmara, bem como, a votação eletrônica no plenário, não havendo a utilização de recursos da Câmara, destacou Santiago.

“Tal implementação, além de agilizar todo o processo administrativo e legislativo desta Casa de Leis, também teve como objetivo reduzir o uso de papel em 100% para toda as atividades da Câmara, bem como, até o fim deste ano, resultará no cancelamento de sistema atualmente contratado de empresa particular, trazendo inicialmente ao menos R$ 40 mil reais anuais de economia aos cofres públicos, além da economia indireta ainda a ser apurada. Desta forma, torna-se mais que justo, que essa Casa de Leis preste homenagem a esse Servidor que, dentro de suas funções, aliou a tecnologia ao trabalho legislativo, otimizando tempo e dando maior transparência às atividades aqui desenvolvidas”.

Em seu histórico, Thiago Delalíbera foi aprovado em 1º lugar em Concurso Público realizado em 2006 pela Câmara de Votuporanga para ocupar o cargo de Assistente Técnico de Informática, “onde suas atribuições tem como objetivo dirigir e organizar as estratégias relacionadas ao Centro de Tecnologia da Informação e demais órgãos desta Casa de Leis”.