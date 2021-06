Câmara Municipal presta homenagem ao Rotary Club 8 de Agosto por ações sociais

Iniciativa partiu do presidente do Legislativo – vereador Serginho da Farmácia pelo envolvimento do clube de serviços em atividades de amparo social em Votuporanga.

A 20ª Sessão da Câmara Municipal de Votuporanga desta segunda-feira (7) foi marcada pela homenagem do parlamento com Voto de Congratulação ao Rotary Club de Votuporanga “8 de Agosto” pela arrecadação e posterior doação de mais de 2.000 cestas básicas que foram distribuídas entre a Campanha “Votu Solidária” e o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga.

O requerimento foi de autoria do presidente do Legislativo, o vereador Serginho da Farmácia, que justificou “o grande trabalho do clube de serviço, em que direcionou às entidades assistenciais do município no mês de maio os alimentos”.

A arrecadação de cestas básicas começou em abril e durou o mês todo. A meta a princípio era arrecadar mil cestas, mas no final a iniciativa acabou por angariar mais que o dobro.

A iniciativa contou com mais de 60 colaborações entre empresários e pessoas físicas da cidade. “Iniciativas desse tipo no atual contexto da pandemia, principalmente considerando os trabalhadores que não puderam trabalhar nos últimos meses por conta dos decretos de medidas restritivas por parte dos governos estadual e municipal, são muito importantes.

Desta forma, a propositura consignou Voto de Congratulação ao Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto na pessoa de sua Diretoria assim constituída: Presidente – Valmir Antônio Dornelas; Vice-Presidente – Marcelo de Almeida Ferreira; Past-President – Marcelo Mamone; Secretário – Dimas Geraldo da Silva; 2º Secretário – João Edson Rodrigues Agostinho; Tesoureiro – Marcos Antônio Garcia; 2º Tesoureiro – Ivo Henrique Matavelli Júnior; Protocolo – Luiz Augusto da Silva Garcia; 2º Protocolo – Luis Antônio Paladini Junior e Projetos Humanitários – Nestor Waideman Júnior.