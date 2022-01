Câmara Municipal inicia sessões ordinárias em 2022 e prefeito Jorge Seba faz balanço 

O prefeito anunciou que nos próximos dias devem ser entregues os equipamentos de Raio-X e Ultrassom para ampliação dos serviços médicos no mini hospital do Pozzobon.

A Câmara Municipal de Votuporanga realizou nesta segunda-feira (24.jan), a 1ª Sessão Ordinária de 2022. A reunião contou com um balanço do primeiro ano de gestão do prefeito Jorge Seba (PSDB) que esteve presente, e acompanhado da primeira Dama Rose Seba, assim o gestor usou a tribuna da Casa de Leis para expor as projeções que espera concretizar, além de acompanharam o início dos trabalhos do Legislativo.

Nas galerias do Palácio 8 de Agosto, moradores marcaram presença, assim como secretários Municipais.

Jorge Seba usou a tribuna para falar sobre ações realizadas em 2021, em especial o combate à pandemia da Covid-19, obras em andamento no Município e o Plano de Governo para 2022. Entre os destaques em sua fala, um anuncio em forma de convite para que os vereadores acompanhem nos próximos dias a entrega de equipamentos de Raio-X e Ultrassom para ampliação dos serviços médicos no mini hospital do bairro Pozzobon.

Durante aproximadamente 20 minutos, o prefeito apresentou as realizações de seu primeiro ano de mandato, projetos e investimentos que serão colocados em prática ao longo do atual exercício. Para 2022, o plano de trabalho prevê a realização de diversas obras e trabalhos sociais, para gerar mais desenvolvimento para Votuporanga, bem como oportunidades para a população. Entre as obras previstas, estão: Entrega da Urbanização do 7º Distrito Industrial; R$ 17 milhões em recapeamento de ruas e avenidas de Votuporanga; Início dos trabalhos da revitalização da av. Emílio Arroyo Hernandes; Ciclovia da Estrada do 27; Conclusão da interligação da avenida Mário Pozzobon; três Academias ao Ar Livre; cinco Areninhas, sendo uma para cada bairro, contemplando o distrito de Simonsen; Construção de duas escolas estaduais (Colinas e Pacaembu) e dois Cemeis (Cidade Jardim e Carobeiras); Ampliação dos Cemeis “Profª Orozília do Carmo Ferreira” e “Profª Aracy Panazollo de Matos”; Climatização de todas as Escolas do Estado; Licitação do Novo Paço Municipal; Ponte do Córrego Boa Vista; Casa da Juventude; Centro de Convivência, no bairro Boa Vista II; Revitalização da Lagoa da Rua Paschoalino Pedrazzoli; Instalação de Energia Solar para entidades assistenciais; UBS Pacaembu; Melhorias no Parque da Cultura.

Por sua vez, o presidente da Câmara, Serginho da Farmácia (PSDB), ressaltou a parceria entre o Executivo e Legislativo votuporanguense. “Mesmo sendo poderes constituídos independentes, harmônicos, mas sempre buscando a melhoria na qualidade de vida de nossa população”, destacou.