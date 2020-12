Câmara Municipal inaugura “Memorial do Legislativo Vereador Aguinaldo de Oliveira” 

A Câmara Municipal de Votuporanga inaugura nesta sexta-feira (17), às 14 horas, o Memorial do Legislativo “Vereador Aguinaldo de Oliveira”. Com peças, documentos fotos e arquivos do acervo da própria Câmara e de colaboradores, o Memorial traz a mente da presente geração a história dos acontecimentos do Legislativo votuporaguense e ainda do passado de glórias e conquistas do município.