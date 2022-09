Câmara Municipal denomina Área Verde Antônio Caporalini  

Projeto de autoria do vereador Carlim Despachante (PSDB) foi aprovado por unanimidade.

Um dos projetos apreciados na 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (19.set), de autoria do vereador Carlim Despachante (PSDB) e aprovado por unanimidade, denominou à Área Verde Antônio Caporalini.

Em sua fala, Carlim destacou a importância da família Caporalini para o desenvolvimento do município.

O parlamentar destacou na justificava que o homenageado “foi o primeiro filho de imigrantes Italianos a nascer em terras brasileiras no dia 24/10/1903, e no ano de 1948, já casado com Ana Crevelin, vieram a escolher Votuporanga para criar seus filhos. José, Nelson, Ormélio, Aparecida, Nair, Ocrédio, Vina e Luiz. Atuou principalmente nas lavouras de café prosperando a terra “Das Brisas Suaves” juntamente com sua família. O filho Ormélio tornou-se (comerciante), Nelson (gerente do Banco do Brasil), Ocrédio (agricultor, pecuarista, além de comerciante no setor imobiliário), os outros filhos mudaram para vários municípios do Estado, mas sempre com suas raízes aqui em Votuporanga e graças a Deus, TDS prosperaram, vieram então os netos, bisnetos, tataranetos… A história da família Caporalini, funde-se hoje na história de Votuporanga, sendo fácil encontrar em nossa cidade um Caporalini, seja no setor público ou no privado, todos contribuindo para o desenvolvimento, segurança, educação, como: policiais, advogados, professores, comerciantes, cantores, etc… São homens e mulheres dedicados, que ajudam e continuam a ajudar na prosperidade de Votuporanga”, detalhou Carlim.