Câmara Municipal decreta Luto Oficial pelo falecimento de seu ex-diretor Hugo Xavier

A Casa de Leis, através do seu presidente Sérgio Adriano Pereira, decretou luto no âmbito do Legislativo Municipal por três dias.

A Câmara Municipal de Votuporanga está de luto em razão do falecimento de seu antigo diretor-geral, Hugo Xavier da Silva, ocorrido na noite desta quarta-feira (16), aos 85 anos.

O senhor Hugo foi diretor da secretaria da Câmara Municipal de Votuporanga no período de 20 de setembro de 1954 a 31 de outubro de 1986.

Deixou a cunhada Antônia de Lourdes de Biazi Silva, os sobrinhos Roberta de Biazi Xavier Silva, solteira, Rodrigo de Biazi Xavier Silva, casado e Rodolfo Biazi Xavier Silva. Ele estava hospitalizado há cerca de oito meses em razão de várias comorbidades.

A Câmara Municipal, através do seu presidente Sérgio Adriano Pereira, decretou Luto Oficial no âmbito do Legislativo Municipal por três dias, pelo falecimento de seu ex-diretor-administrativo.

O ex-presidente da Câmara – vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso lamentou profundamente o falecimento do amigo Hugo. “É um dia muito triste para a família da Câmara Municipal, e especialmente por mim, amigo nosso e de minha família. O Hugo foi o segundo diretor da Câmara, fez muito pelo Legislativo municipal. Foi um exemplo de servidor público municipal, dedicado, prestativo e muito competente”. destacou Meidão.

Às 14 horas, desta quinta-feira (17), a Câmara Municipal de Votuporanga presta homenagem póstuma com a leitura do Decreto de Luto Oficial de três dias, no Velório Municipal.