Câmara Municipal de Votuporanga retoma sessões presenciais e abertas ao público

Em tempos de pandemia, abertura será limitada ao público máximo de 50 pessoas, mediante a distribuição prévia de senhas e adotados todos os protocolos de higiene e distanciamento social.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP retoma a partir da próxima segunda-feira (26), as sessões ordinárias de forma presencial e com o público no Plenário “Dr Octávio Viscardi”.

A partir de segunda-feira, a Mesa Diretora, através do Ato nº 18, de 22 de abril de 2021, resolve que as Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes e as Audiências Públicas realizadas no Plenário Dr. “Octávio Viscardi” terão sua abertura limitada ao público máximo de 50 (cinquenta) pessoas, mediante a distribuição prévia de senhas e adotados os seguintes protocolos de higiene e distanciamento na entrada deste recinto:

Uso obrigatório de máscaras;

Higienização das mãos com álcool em gel 70%;

Aferição de temperatura corporal por Servidor da Câmara Municipal;

Assento obrigatório em poltronas demarcadas pela Administração da Câmara.

Conforme ainda o ato do presidente da Câmara – vereador Serginho da Farmácia (PSDB), os pronunciamentos durante as Sessões e Audiências Públicas deverão serem realizados através dos microfones existentes em cada bancada do vereador.