Câmara Municipal de Votuporanga cria Frente Parlamentar contra a COVID-19 

A Câmara Municipal de Votuporanga criou na manhã desta sexta-feira (15), a Frente Parlamentar contra a COVID-19. A iniciativa fará com que os vereadores de Votuporanga façam um acompanhamento, fiscalizem e acompanhem todas as medidas que estão sendo implantadas no município de enfrentamento do Coronavírus.

Para isso, os vereadores se reuniram para aprovarem a criação desta frente de enfrentamento e diversas medidas que serão colocadas em prática já a partir da próxima semana.

A proposta da criação da Frente Parlamentar partiu do vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB) e aprovada por todos os vereadores presentes na reunião. O objetivo, de acordo com o vereador Jura, é acompanhar de perto todas as ações implantadas pelos vereadores de combate à doença.

Para tanto, dentro da Frente Parlamentar, criou-se sub-coordenações nas áreas da Saúde, Educação, Economia e Assistência Social.

Em cada sub-comissão, há vereadores membros que irão coordenar essas áreas e a Frente Parlamentar será conduzida pelo vereador Jura.

Na sub-coordenação de Saúde, os vereadores vão acompanhar a partir da próxima semana, se há demora nas consultas médicas, lotação nas unidades de saúde do município – mini-hospital do bairro Pozzobon e na Santa Casa de Misericórdia; qualidade do atendimento oferecido aos pacientes que estão sendo tratados da COVID-19 e condições de trabalho das equipes médicas e dos servidores da área da saúde.

Na sub-coordenação de Educação, a Frente Parlamentar da COVID-19 vai acompanhar de perto o processo de retorno a volta às aulas presencial; condições, higienização e sanitização dos locais públicos, promover um amplo debate com os pais de alunos, professores e a equipe da Secretaria Municipal de Educação.

Na sub-coordenação de Economia, a equipe da frente vai acompanhar as medidas e tomadas de decisões e debater ações que resgatem a geração de emprego e renda envolvendo os poderes constituídos e a sociedade em geral.

Já na sub-coordenação de Assistência Social, os vereadores se comprometeram dentro da Frente Parlamentar de acompanhar as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social, entidades filantrópicas e buscar diversas frentes para atender as famílias que estão atravessando sérios problemas financeiros e, consequentemente a falta de alimentos básicos para o dia-a-dia.

Na próxima segunda-feira, o presidente do Legislativo vai assinar o ato criando a Frente Parlamentar contra a COVID-19 e a partir de então, as ações serão colocadas em prática. Os vereadores terão reuniões, encontros e debates na semana para colocar em prática as ações previstas no objetivo principal da Frente Parlamentar.

COMITÊ DE ENFRENTAMENTO:

Por iniciativa do Executivo municipal, foi nomeado na última semana, os nomes dos integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Votuporanga.

A Câmara Municipal faz parte da composição deste colegiado através do diretor-administrativo da Casa de Leis, o advogado Maurilo Pimenta. Na prática, a Câmara tem participado das ações de enfrentamento da doença. O Comitê é conduzido pelo médico Chaudes Oliveira e formado por diversas lideranças públicas do município.

Veja a composição da FRENTE PARLAMENTAR CONTRA A COVID-19: