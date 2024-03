Câmara Municipal de Votuporanga aprova denominação da Rua Alzimiro Brantis 

O homenageado que passa a denominar rua no bairro Condomínio Athenas II foi vereador por três legislaturas em Votuporanga, além de ser o 1º prefeito eleito de Parisi.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP realizou na noite da última segunda-feira (5.mar), a 7ª sessão ordinária do atual ano legislativo. E entre os projetos aprovados, uma iniciativa do vereador Mehde Meidão (União Brasil) que denominou como a Rua Alzimiro Brantis, a atual Rua Projetada 4, no bairro Condomínio Athenas II.

Durante a votação da matéria, Meidão fez a leitura do histórico de vida do homenageado, destacando principalmente o seu trabalho em prol ao desenvolvimento de Votuporanga e a cidade vizinha de Parisi/SP – onde ele foi prefeito.

Confira o histórico de Alzimiro Brantis

Alzimiro Brantis, nasceu no dia 16 de maio de 1937, em Palmares Paulista/SP, filho de Joaquim Brantis e Maria Germano, separado, tinha 66 anos; foi vereador na Câmara Municipal de Votuporanga, na 7ª Legislatura, de 1º/2/1973 a 31/1/1977, e 8ª Legislatura – 1º/2/1977 a 31/1/1983 e 9ª Legislatura – 1º/2/1983 a 31/12/1988, vindo a ser o primeiro prefeito eleito pelo povo na cidade de Parisi.

Logo após tomar posse como prefeito, no ano de 1989, Alzimiro Brantis criou a Comissão emancipadora de Parisi e deu início ao processo de Emancipação que terminou em outubro de 1991, quando os moradores do então distrito de Parisi, foram às urnas e votaram, em maioria, pela mudança de Parisi para Município, e nesse momento a cidade deixou de ser distrito de Álvares Florence/SP, subordinado ao Município de Votuporanga, no dia 30 de dezembro de 1991, através do Decreto Lei Estadual nº 7644, o distrito de Parisi é elevado à categoria de Município, desmembrado de Votuporanga.

No ano seguinte aconteceu a primeira eleição para prefeito e vereadores, ao qual o prefeito eleito foi Alzimiro Brantis e Antônio Prette conhecido por Belinha como seu vice.

“Alzimiro Brantis, era uma pessoa simples, de palavras simples, mas que entendia e se fazia muito presente em todas as necessidades da população, entendendo que ali deveria ser construída a história de uma cidade e uma nova sociedade e com esse ato benemérito beneficiou a população local, e as famílias que viviam em áreas rurais, ao emancipar o município de Parisi, aumentou a ocupação territorial e também o nível de atividade econômica local, bem como os serviços prestados à população”, justificou Meidão no projeto.

“Dada a relevância dessa ação, Alzimiro Brantis, continuou exercendo um papel de contribuidor daquele município pujante, bem como no dia 21 de abril de 2005 veio a falecer através de algumas complicações em sua saúde, na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga/SP”, concluiu o vereador votuporanguense.