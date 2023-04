Câmara Municipal de Votuporanga abre concurso para diversas vagas 

Serão abertas cinco vagas (incluindo uma de cadastro de reserva) e oportunidades para cargos de ensino fundamental, ensino médio e superior, com salários que variam de R$2.088,39 a R$ 5.046,62 mais benefícios.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP publica na edição desta quarta-feira (26.abr), do Diário Oficial Eletrônico o edital resumido de Concurso Público para o Legislativo local. O documento também será publicado na íntegra nos portais da Câmara Municipal www.camaravotuporanga.sp.gov.br e da empresa contratada através de processo eletrônico, a Consesp – www.consesp.com.br

Serão abertas cinco vagas através de concurso público (incluindo uma de cadastro de reserva) e oportunidades para cargos de ensino fundamental, ensino médio e superior, com salários que variam de R$2.088,39 a R$ 5.046,62 mais benefícios, como o Cartão Alimentação.

Conforme informações da Câmara Municipal, o edital prevê uma vaga de cadastro de reserva para pessoas que possuem apenas o ensino fundamental, duas para ensino médio e outras duas para ensino superior. Todas elas exigem uma carga de trabalho de 40 horas semanais.

Confira as vagas, salários e requisitos para concorrer a cada uma das oportunidades:

O período de inscrições iniciado nesta quarta-feira, segue até às 0h do dia 21 de maio.

Segundo o documento, os valores para inscrições, são: Ensino Fundamental (R$57,00); Ensino Médio/e ou Técnico (R$67,00); e Ensino Superior (R$77,00).

A aplicação das Provas Objetivas e Entrega de Títulos deve ocorrer no dia 4 de junho.

A previsão é de que o concurso seja concluído até agosto e os aprovados sejam convocados e empossados em seus respectivos cargos de forma imediata após todos os trâmites.

O edital completo pode ser baixado no portal da Câmara e também no site da empresa realizadora do concurso www.consesp.com.br.