Câmara Municipal aprova projeto que isenta doadores de sangue de taxas para concursos públicos

A Câmara Municipal aprovou na 22ª Sessão Ordinária de segunda-feira (21) o projeto de lei de autoria do vereador Thiago Gualberto (PSD) que isenta os doadores de sangue das taxas de inscrição em concursos públicos realizados pela Prefeitura de Votuporanga, Câmara e autarquias.

De acordo com o parlamentar, a iniciativa visa incentivar a doação de sangue em um momento onde os estoques estão cada vez mais críticos. Com a lei, ficam isentos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos realizados pela Administração Municipal Direta e Indireta e Poder Legislativo, os candidatos que no ato da inscrição comprovarem serem doadores de sangue por no mínimo duas vezes no período de doze meses e estarem cadastrados no Banco de Sangue do Município.

“O Banco de Sangue está sempre precisando de doadores e como ele mudou agora para outro endereço, em um lugar mais amplo, acredito que terá mais capacidade para receber doações, então essa é uma maneira de incentivar as pessoas a doarem sangue e ajudarem a salvar vidas, afinal, com certeza, uma bolsa de sangue vale muito mais do que uma inscrição”, salientou o parlamentar.