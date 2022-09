Câmara Municipal aprova inclusão do Parque das Artes no Calendário de Eventos de Votuporanga 

Entre os projetos de lei aprovados pelos vereadores na 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, nesta segunda-feira (5.set), está a iniciativa de autoria da vereadora Sueli Friósi (Avante), que inclui o Parque das Artes no Calendário Oficial de Eventos do Município.

Após o aval unânime dos parlamentares, o projeto segue para sanção do chefe do Poder Executivo. O evento passa a ser realizado no segundo final de semana de cada mês (sábado e domingo), no Parque da Cultura Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez.