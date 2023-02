Câmara Municipal aprova denominação da Rua “Roberto Abrão David Sayeg” 

Projeto de autoria do vereador Mehde Meidão foi aprovado por unanimidade pelos demais parlamentares e agora segue para sanção do prefeito Jorge Seba.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP aprovou durante a 3ª sessão ordinária, realizada nesta segunda-feira (6.fev), o projeto de lei que denomina a “Rua Roberto Abrão David Sayeg”, à atual Rua Projetada 2, no Loteamento Jardim Athenas II.

O projeto de autoria do vereador Mehde Meidão (União Brasil) foi aprovado por unanimidade pelos demais parlamentares e agora segue para sanção do prefeito Jorge Seba (PSDB) e, em seguida, denominar a via pública.

Roberto Abrão David Sayeg

O empresário Roberto Abrão David Sayeg faleceu no dia 19 de maio de 2006, aos 69 anos, vítima de parada cardíaca, na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

Ele é pai de Omar Dutra Marão Sayeg, casado com Sandra; Viviane Dutra Marão Sayeg, casada com Mamed; Ulisses Dutra Marão Sayeg, casado com Rosângela; e Alexandre Dutra Marão Sayeg; Roberto deixou também a neta Sofia.

Formado em contabilidade, o homenageado veio para Votuporanga em 1959, a pedido do tio Nasser Marão para trabalhar na empresa Irmãos Marão, onde atuou na gestão, até que em 1962 foi para a COVASA (concessionária Ford) para assumir a direção da empresa que era do tio Marão Abdo Alfagali.

Em 1965 se tornou presidente da AAV (Associação Atlética Votuporanguense). Em 1969, casa-se com Aparecida Dutra da Silva, filha de um dos fundadores de Votuporanga, José Dutra da Silva, com quem teve quatro filhos: Ulisses, Omar, Viviane e Alexandre. Em 1972 muda-se para Cuiabá/MT, onde junto a mais três sócios fundou a primeira concessionária Ford da capital Mato-grossense.

Em 1976, retorna a Votuporanga e monta a primeira revenda de carros usados da cidade onde permanece até 1980. Em 1981, se torna sócio-proprietário da Construtora e Incorporadora Poloeste, empresa esta responsável pela verticalização de Votuporanga, sendo um dos colaboradores para o crescimento de Votuporanga, pela construção dos edifícios Nasser Marão, Casa Blanca, Monterrey, San Marino, além de bairros como o dos Comerciários.

Comerciante, Roberto possuiu diversos estacionamentos de compra e vendas de veículos em Votuporanga, além de ter implantado a Tratoauto, empresa que operava na comercialização de tratores usados.

Nos anos 90, aposentou-se, indo residir no Guarujá, litoral paulista, contudo, retornou a Votuporanga, onde viveu, entre seus familiares, seus últimos dias. “Foi um cidadão que muito fez por Votuporanga, um empresário que dignificou o nome de sua família e um morador que ajudou no crescimento de nossa cidade”, destacou o vereador Meidão.