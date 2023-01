Câmara lança nova logomarca comemorativa em alusão aos 75 anos 

O ano de 2023 é especial para a história da Câmara Municipal de Votuporanga/SP. O Poder Legislativo completou, no dia 1º de janeiro, 75 anos da posse da sua primeira formação. A nova Mesa Diretora, que tem como presidente o vereador Daniel David (MDB), pretende realizar algumas ações para marcar o momento histórico, além de reafirmar a relevância e protagonismo do Poder Legislativo em Votuporanga.

Segundo a Câmara, a logomarca tem significado especial de resgate histórico. “Traz as traz as cores principais do município em dois arcos que representam o plenário legislativo e seus vereadores (em amarelo) e as galerias sempre abertas ao público votuporanguense (em azul). A imagem forma um círculo voltado ao diálogo democrático”, informa a Câmara. Também está presente na logo o brasão oficial do município.