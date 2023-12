Câmara homenageia policiais militares e bombeiros  

O Voto de Congratulação de iniciativa do vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) foi entregue a destaques da 3ª Companhia da Polícia Militar do 16º Batalhão, Posto do Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental e Polícia Rodoviária.

A 45ª e penúltima sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga do ano de 2023, realizada na noite desta segunda-feira (11.dez), foi marcada por homenagens à policiais militares e bombeiros em destaque nos últimos 12 meses e que integram a 3ª Companhia da Polícia Militar do 16º Batalhão, Posto local do Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental e Polícia Rodoviária.

As homenagens de reconhecimento partiram do vereador Cabo Renato Abdala (Patriota), e em sua justificativa, ele comentou: “A Câmara deve exaltar àqueles que através de suas profissões, contribuem significativamente para o desenvolvimento de nossa cidade. Em especial, aqueles que saem de seus lares, vestem sua farda para proteger toda uma sociedade, colocando-se à frente de situações afim de preservar a vida, a ordem e a segurança, são dignos de reconhecimento. Nesse sentido, devemos exaltar a atuação dos Policiais Militares, Ambientais, Rodoviários e Bombeiros, que sem dúvida nenhuma são profissionais que merecem todo o respeito e admiração deste Parlamento, pois, são homens e mulheres que enfrentam o perigo a cada jornada de trabalho para garantir o cumprimento das leis e a consequente paz e ordem em nossa comunidade.”

“Com o intuito de reconhecer toda a importância desses profissionais para a nossa comunidade, homenagearemos àqueles que se destacaram à frente de suas funções, seja nas ruas, seja nos serviços internos; Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de que seja consignado em ata, Voto De Congratulação aos Policiais Militares que foram destaque no Ano de 2023”, emendou o parlamentar.

Foram homenageados: