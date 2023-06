Câmara homenageia o comandante da Polícia Militar de Votuporanga 

O Voto de Congratulação, de autoria do vereador Mehde Meidão, foi entregue ao capitão André Navarrete, na presença de familiares, integrantes da corporação e amigos.

Durante a 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, última do primeiro semestre legislativo, realizada nesta segunda-feira (26.jun), os vereadores prestaram homenagem ao Comando da Polícia Militar pelo retorno do capitão André Ferreira Navarrete para conduzir a 3ª Cia do 16º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) de Votuporanga.

De iniciativa do vereador Mehde Meidão (União Brasil) a homenagem foi entregue ao capitão da PM, André Renato Ferreira Navarrete, que estava acompanhado por familiares, amigos, policiais e do comando do Batalhão, Major Kenji Takebe.

Em seu discurso, Meidão destacou que Votuporanga sempre foi agraciada por exímios comandantes que estiveram à frente da 3ª Cia do 16º BPM/I: “que sempre visaram garantir a segurança de nossa comunidade, exercendo um belíssimo trabalho junto à Corporação, mantendo sempre a harmonia junto aos Poderes Executivo e Legislativo”.

“Desde o último dia 15, a Polícia Militar voltou a ter como seu novo Comandante, o Capitão André Navarrete, que já fez história à frente da 3ª Cia do 16º BPM/I, e está de volta reassumindo o comando e que com certeza dará continuidade aos trabalhos desenvolvidos com maestria pelo capitão Luiz Pagotto, que também se destacou perante a nossa comunidade. Navarrete está nas fileiras da Polícia Militar há cerca de vinte anos, formado pela conceituada Academia da Polícia Militar do Barro Branco, possuindo os seguintes cursos na Instituição: Curso de Força Tática, Tiro Defensivo Método Giraldi, Policiamento em Eventos e Inteligência Policial, e possui Láurea de Mérito pessoal em seu grau máximo. Diante do exímio trabalho que já desenvolveu em nosso Município juntamente com os Policiais Militares que compõe a 3ª Cia do 16º BPM/I de Votuporanga, temos a certeza de que essa nova fase não será diferente, uma vez que, a população confia no trabalho dessa corporação, e de seu agora comandante capitão André Navarrete”, concluiu Meidão.

Após a entrega da honraria, Navarrete fez breve discurso na tribuna da Casa, onde agradeceu o Voto de Congratulação e colocou-se à disposição da sociedade votuporanguense.