Câmara homenageia mulheres e rotarianos  

Na abertura dos trabalhos, um bate-papo com a palestrante Edilene Simioli que ministrou sobre o tema “Empoderamento Feminino e Autoconhecimento”.

A 7ª sessão ordinária desta segunda-feira (6.mar), o plenário Dr. Octavio Viscardi, na Câmara Municipal de Votuporanga/SP, recebeu decoração especial para marcar a passagem do Dia Internacional das Mulheres, celebrado nesta quarta-feira, 8 de março.

Além dos parlamentares, o prefeito Jorge Seba (PSDB) e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, marcaram presença na Casa de Leis durante a homenagem as mulheres, em especial às que estiveram nas galerias, colaboradoras do Poder Legislativo e lideranças convidadas. E para marcar a data, a palestrante Edilene Simioli ministrou sobre o tema “Empoderamento Feminino e Autoconhecimento”.

Ainda sobre homenagens, a Câmara Municipal, por iniciativa do vereador Daniel David (MDB), concedeu Voto de Congratulação aos Rotarys de Votuporanga. O Rotary International é uma das maiores organizações sem fins lucrativos presente no mundo todo, criada em 1905 pelo americano Paul Harris. O presidente da Casa de Leis justificou destacando os relevantes serviços prestados à comunidade pelos clubes de serviço, bem como pela passagem dos 118 anos de fundação do Rotary International e 100 anos do Rotary no Brasil.

Em Votuporanga, o primeiro clube rotariano foi fundado em 1952, o Rotary Votuporanga, posteriormente foram criados outros: 8 de Agosto, Novas Gerações, e Novo Milênio – todos seguindo os lemas oficiais do Rotary, “Dar de si antes de pensar em si” e “Mais se beneficia quem melhor serve.”

Daniel David relembrou que o Rotary se tornou uma rede global de líderes comunitários, amigos e vizinhos que veem um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo, através de ações sustentáveis em diversas áreas, como alfabetização, paz, saúde e recursos hídricos, sempre procurando maneiras de criar um mundo melhor.

Considerou que desde o ano de fundação do primeiro clube rotariano no município, que faz parte do Distrito 4480, por ali passaram nomes de personalidades votuporanguenses que foram governadores, sendo: Nelson Camargo, Ultimatum Fava, Alcir Rubens Monteiro e José Luiz Sanches Vargas; ressaltando que depois de alguns anos, nesse novo biênio de 2023/2024 mais um votuporanguense será Governador, José Luiz Pavan.

Foram homenageados os clubes e seus respectivos presidentes: Rotary Votuporanga – Bruno Henrique Castelo Branco Arenas; Rotary 8 de Agosto – Sidnei Areliano; Rotary Novas Gerações – Ricardo Morialli; Rotary Novo Milênio – Marcos Antonio Figueiredo Filho, e do ex-governador do Distrito 4480, José Luiz Sanches Vargas.

Após a entrega da honraria, o governador assistente do Distrito 4480 e presidente do Votuprev (Instituto de Previdência do Município de Votuporanga) Adalto Mariola foi escolhido para representar os clubes de serviços e na tribuna agradeceu: “Quero agradecer aos vereadores por essa homenagem ao nosso Rotary. O Rotary International está fazendo 118 anos de fundação e neste ano também comemoramos 100 anos do Rotary no Brasil, sendo o primeiro no Rio de Janeiro. E o Rotary de Votuporanga está fazendo 70 anos. Todos os Rotarys são muito importantes e nós temos realizado projetos, sempre juntos, os quatro Rotarys, e isso é importante. Projetos para a Santa Casa e vários outros em prol de entidades. Muito obrigado.”