Câmara entrega “Prêmio Mulher Destaque” na próxima segunda-feira 

A primeira homenageada como “Mulher Destaque Maria Muro Pozzobon” é Maria de Lourdes Moraes, do Recanto Tia Marlene; outras duas denominações de ruas estão pautadas.

Na semana do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Votuporanga/SP realiza uma homenagem às mulheres durante sua 7ª sessão ordinária, agendada para a próxima segunda-feira (4.mar), no Palácio 8 de Agosto.

Na oportunidade será promovida a entrega da primeira edição do prêmio “Mulher Destaque Maria Muro Pozzobon”, uma iniciativa da Procuradoria Especial da Mulher da Casa de Leis, que na sua estreia reconhece a trajetória, contribuição e a marcante história de lutas de Maria de Lourdes Moraes, a conhecida “Malu”, fundadora da entidade assistencial Recanto Tia Marlene.

Malu será o símbolo da mulher de fibra votuporanguense que a partir deste ano, sempre na “Semana da Mulher”, terá uma representante enaltecida pelo Prêmio Mulher Destaque, que por sua vez leva o nome da primeira-dama e primeira presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maria Muro Pozzobon, saudosa esposa do também falecido prefeito Mário Pozzobon.

A homenagem do Mulher Destaque está prevista para ocorrer em momento solene no Expediente, com presenças de mulheres em evidência e de representatividade no município. O nome de Malu para receber o prêmio foi aprovado pela Câmara Municipal por meio do Projeto de Decreto Legislativo Nº 5/2023.

Ordem do Dia

Após o momento solene a sessão seguirá normalmente. Como de costume, os vereadores devem apresentar em seus pronunciamentos na tribuna um balanço dos trabalhos realizados durante a última semana, bem como os seus posicionamentos e as demandas da população e dos bairros que carecem de atenção por parte do Poder Executivo.

Na Ordem do Dia, dois projetos de lei de importantes homenagens de resgate histórico e de reconhecimento a cidadãos ilustres serão votados pelos parlamentares:

De autoria do vereador Cabo Renato Abdala (PRD), a iniciativa que denomina a Rua Vera Lúcia da Silva Brigagão. Já o projeto apresentado pelo vereador Mehde Meidão (União Brasil) visa denominar a Rua Vereador Alzimiro Brantis.

A sessão começa às 18h, no Plenário Dr. Octavio Viscardi, podendo ser acompanhada das galerias do Casa de Leis ou pela TV Unifev, além do facebook e youtube da Câmara Municipal.