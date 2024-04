Câmara entrega medalha ‘Policial Padrão 2023’ 

Evento congratulou agentes de destaque das forças Militar e Civil no ano de 2023, e contou com a presença do comandante do CPI-5, coronel Fábio Rogério Cândido, dentre outras autoridades.

A 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, realizada na noite desta segunda-feira (22.abr), no Plenário Octavio Viscardi, reuniu homenageados pela entrega da medalha ‘Policial Padrão’, familiares, autoridades políticas, civis e militares, sob os embalos da Banda da Polícia Militar de São José do Rio Preto.

No ato, sob a presidência do vereador Daniel David (MDB), foram homenageados agentes de destaque das forças Militar e Civil no ano de 2023, e contou com a presença do prefeito Jorge Seba (PSD), e participação dos comandantes das unidades policiais, como por exemplo, coronel Fábio Rogério Cândido, comandante do CPI-5 (Comando de Policiamento do Interior 5), localizado em São José do Rio Preto; além do delegado Seccional, Márcio Nosse; chefe da Polícia Técnico-Científica Daniel Albieri; capitão Alonso Silva Comandante da Polícia Ambiental; tenente Vagner Severo, representando o comandante do Policiamento Rodoviário da região; e tenente André Luiz Teixeira, comandante da Estação do Corpo de Bombeiros.

Ao final da entrega das honrarias, os comandantes de cada unidade homenageada tiveram à palavra na tribuna da Casa de Leis, onde agradeceram o reconhecimento do Poder Legislativo pelos serviços prestados à sociedade.

“Polícia. Me dirijo a todos aqui presentes, não é meramente uma profissão. Ser policial é acima de tudo o exercício de um sacerdócio, abdica-se de prazeres pessoais e obrigações familiares para esclarecer crimes, preveni-los e manter a sociedade em alto nível de segurança. Só tenho a agradecer não só aos cinco policiais civis homenageados, mas todos aqueles que estão sob a nossa atribuição, que mesmo indiretamente fazem a sua parte e trazem essa segurança que a sociedade tanto necessita”, pontuou o delegado Seccional de Votuporanga, Márcio Nosse.

Confira os homenageados com a medalha ‘Policial Padrão 2023’: