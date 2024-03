Câmara entrega 1º Prêmio Mulher Destaque para “Malu” 

Maria de Lourdes Moraes, carinhosamente conhecida como “Malu” é a fundadora do Recanto Tia Marlene, em Votuporanga; a entrega ocorreu sob aplausos durante a 7ª sessão ordinária desta segunda-feira.

A noite desta segunda-feira (4.mar) foi de reconhecimento e homenagem à competência e contribuição da mulher em Votuporanga/SP. A 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal ficou marcada pela entrega do primeiro prêmio “Mulher Destaque – Maria Muro Pozzobon”, e a homenageada foi a “Malu”.

Maria de Lourdes Moraes é fundadora do Recanto Tia Marlene e recebeu a homenagem sob aplausos durante um momento solene antes do Expediente, com a presença de mulheres em evidência e de representatividade em Votuporanga.

Ao receber a placa do legislativo votuporanguense, “Malu” e se disse surpresa pelo reconhecimento: “Foi uma surpresa para mim, eu sempre fiz trabalhos quietinha no meu canto, de repente aparece essa surpresa e isso me deixou feliz. Agora estou relaxada, foi muito bom, estou muito feliz, tenho que fazer um agradecimento a todos vocês por terem me trazido aqui, a todos que participaram dessa votação para me tornar presente nesse ato. Obrigada!”, comentou na tribuna da Casa de Leis.

Em seguida, a homenageada da noite fez um agradecimento especial a comunidade votuporanguense: “É quem sustenta basicamente o Recanto Tia Marlene, quero agradecer a todo o poder público que me ajuda muito e o público de Votuporanga que me ajuda muito bem o Recanto Tia Marlene. Quero compartilhar com todas as mulheres esse prêmio, porque nós representamos tudo, nós parimos a vida, temos essa representatividade”, concluiu “Malu”.

Prêmio “Mulher Destaque – Maria Muro Pozzobon”

O prêmio instituído pelo legislativo votuporanguense em outubro do ano passado, por meio de uma iniciativa da vereadora Jezebel Silva (Podemos), leva o nome da primeira-dama e primeira presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maria Muro Pozzobon, saudosa esposa do também falecido prefeito Mário Pozzobon.

A honraria anual com entrega iniciada em 2024 ocorrerá sempre na “Semana da Mulher”, ou seja, na sessão ordinária que antecede o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.