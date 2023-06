Câmara dos Deputados declara perda de mandato de Deltan Dallagnol

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarou nesta terça-feira (6.jun) a perda do mandato do deputado Deltan Dallagnol (Podemos), acatando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE havia cassado o mandato de Dallagnol com base na Lei da Ficha Limpa.

Em nota, os parlamentares da Mesa Diretora reiteraram que não cabe à Câmara “discutir o mérito da decisão da Justiça Eleitoral”. “Não se trata de hipótese de em que a Câmara esteja cassando mandato parlamentar, mas exclusivamente declarando a perda do mandato, conforme já decidido pela Justiça Eleitoral”, diz a nota.