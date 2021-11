Câmara devolve R$ 250 mil para a Prefeitura de Votuporanga 

Acordo entre a Casa Legislativa e o Poder Executivo investirá o recurso de economia administrativa na aquisição de ambulâncias.

A 40ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, na noite desta segunda-feira (8), sem projetos pautados para votação, foi marcada pela visita do prefeito Jorge Seba (PSDB) em demonstração de união entre os Poderes Legislativo e Executivo.

Na oportunidade, o presidente da Casa Legislativa, o vereador Serginho da Farmácia (PSDB), assinou e entregou ao Chefe do Executivo um cheque no valor de R$250 mil, recurso esse resultado da economia e eficiência na gestão administrativa da Câmara no atual exercício. O dinheiro é uma economia referente ao duodécimo anual do orçamento do Legislativo votuporanguense.

Segundo Serginho da Farmácia, o valor será aplicado na compra de um veículo ambulância para a Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga, que seria uma reivindicação de todo o Legislativo votuporanguense.

“É um momento muito importante para a Câmara de Vereadores, através de uma reivindicação desta Casa de Leis estamos repassando esse valor aos cofres do Executivo para que seja comprado este veículo e melhorar o atendimento prestado aos pacientes da rede municipal de saúde. Mesmo em um ano de muita dificuldade causada pela pandemia, pudemos economizar recursos, implantamos diversos investimentos na Casa de Leis e temos a garantia de que essa economia será transformada na compra desta ambulância para atender a comunidade votuporanguense”, finalizou Serginho da Farmácia.

Por sua vez, Jorge Seba afirmou que, além da ambulância adquirida por meio da ajuda do Poder Legislativo, a Prefeitura abrirá uma segunda licitação para que seja adquirida uma outra ambulância, para melhor atendimento à população.